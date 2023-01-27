Экс-глава Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла работу в Москве

Ольга Павлова была председателем Белгородской областной думы с сентября 2020 по апрель 2022 года. По сообщению ряда СМИ, сейчас она работает в должности директора по организационному развитию службы директора по стратегическому менеджменту АО «Управляющая компания Эфко».

Как известно, в апреле 2022 года стало известно, что Ольга Павлова решила сложить полномочия и написала заявление об отставке. Вместе с ней уволились первый вице-спикер Елена Бондаренко и зампредседателя Валерий Сергачев. Позже Павлова и ее заместители оказались в центре скандала - их судят из-за книги с признаками экстремизма. Речь про «Евангелие от Елизаветы».