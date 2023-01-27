На белгородских дорогах пострадали две женщины

По предварительным данным, вчера, 26 января, в 15:50 41-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», двигаясь в районе дома № 10 «а» по ул. Бельгина поселка Разумное, наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

А в 22:20 32-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следуя по бульвару Юности в направлении ул. Буденного со стороны ул. Щорса, в районе дома № 10 по бульвару Юности наехал на 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В обоих случаях пешеходы пострадали.