Белгородские власти опубликовали график общественных обсуждений после капитального ремонта многоквартирных домов

Завтра, 28 января, собрания собственников пройдут в трех городах региона по следующим адресам.

Белгород

Гражданский пр-кт, 7 – 13:00

Котлозаводской 2-й пер, 8 – 11:30

пр-кт Славы, 38 – 13:00

пр-кт Славы, 40 – 13:30

ул. Студенческая, 15 – 15:00

ул. Студенческая, 17 – 14:30

ул. Гоголя, 41 – 14:00

пр-кт Б. Хмельницкого, 163 – 12:00

ул. Советская, 55 – 11:00

Короча

ул. Дорошенко, 17 – 10:30

ул. Дорошенко, 21а – 11:00

ул. Дорошенко, 21б – 11:30

ул. Дзержинского, 70 – 12:00

Старый Оскол

мкр Буденного, 7 – 14:00

мкр Буденного, 8 – 14:30

мкр Буденного, 9 – 15:00

мкр Весенний, 14 – 16:00

мкр Весенний, 16 – 16:30

мкр Весенний, 18 – 17:00

мкр Весенний, 20 – 17:30

По поручению губернатора Вячеслава Гладкова с 2022 года жильцы участвуют в оценке качества выполненного капремонта каждого многоквартирного дома.