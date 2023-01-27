Белгородские власти опубликовали график общественных обсуждений после капитального ремонта многоквартирных домов

Завтра, 28 января, собрания собственников пройдут в трех городах региона по следующим адресам.
Белгород
Гражданский пр-кт, 7 – 13:00
Котлозаводской 2-й пер, 8 – 11:30
пр-кт Славы, 38 – 13:00
пр-кт Славы, 40 – 13:30
ул. Студенческая, 15 – 15:00
ул. Студенческая, 17 – 14:30
ул. Гоголя, 41 – 14:00
пр-кт Б. Хмельницкого, 163 – 12:00
ул. Советская, 55 – 11:00
Короча
ул. Дорошенко, 17 – 10:30
ул. Дорошенко, 21а – 11:00
ул. Дорошенко, 21б – 11:30
ул. Дзержинского, 70 – 12:00
Старый Оскол
мкр Буденного, 7 – 14:00
мкр Буденного, 8 – 14:30
мкр Буденного, 9 – 15:00
мкр Весенний, 14 – 16:00
мкр Весенний, 16 – 16:30
мкр Весенний, 18 – 17:00
мкр Весенний, 20 – 17:30
По поручению губернатора Вячеслава Гладкова с 2022 года жильцы участвуют в оценке качества выполненного капремонта каждого многоквартирного дома.