В Белгородской области заработал новый приют для бездомных животных

На сегодняшний день в карантинных вольерах находятся три собаки из Яковлевского округа, которых привезли в приют после отлова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Строителе на улице Федора Зайцева, 11 с декабря 2022 года был сдан в эксплуатацию новый приют для безнадзорных собак. Общая площадь здания – 200 квадратных метров. Внутри есть административный блок для персонала, технические помещения, ветеринарный кабинет, изолятор, душевая комната для собак. Также и теплые вольеры: послеоперационные, карантинные и для длительного содержания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На сегодняшний день в карантинных вольерах находятся три собаки из Яковлевского округа, которых привезли в приют после отлова. На территории приюта также располагаются 29 уличных вольеров и две площадки для выгула собак. В теплую погоду подрядчик выполнит озеленение. Сопровождать работу приюта на всех этапах будет региональное управление ветеринарии.

- Юлия Евгеньевна, выполняя обязательства перед зоозащитниками, с которыми мы с вами встречались неоднократно, необходимо вновь встретиться жителями, чтобы доложить о готовности нового приюта в Яковлевском округе. Здесь хороший этап реализации выполнен, хотя некоторые детали будут доработаны к весне. Важно рассказать о планах по строительству приютов и в других муниципалитетах, исходя из оперативной обстановки, - глава региона Вячеслав Гладков поручил замгубернатору Щедриной.

До конца 2023 такой же типовой объект будет введен в эксплуатацию в Губкинском округе. В работе остается приют в Шебекинском округе. Когда оперативная обстановка будет позволять, его достроят полностью.