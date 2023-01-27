В Белгородской области определили победителей конкурса социально значимых инициатив

Эти средства некоммерческие организации из Белгородской области смогут направить на реализацию своих социально значимых инициатив, помогая пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями. Также гранты помогут активистам в развитии собственных проектов по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни.

- Я уверен, что все эти средства пойдут только на добрые, нужные и правильные дела,- подчеркнул глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

На конкурс от общественных организаций поступило 338 заявок, что почти на 100 заявок больше, чем в прошлом конкурсе.

Среди поддержанных социальных инициатив оказался проект Белгородского отделения Красного Креста, который оказывает поддержку незащищенным категориям населения. В 2023 году организации выделено 15 млн рублей. Также проекты восьми некоммерческих организаций, направленные на поддержку детей с инвалидностью, получили финансирование более шести млн руб. Бесплатную психологическую помощь на территории Белгородской области за счёт региональной субсидии будет оказывать Ассоциация психологов Белгородской области «Свет Белогорья».

Уже в апреле 2023 года в регионе вновь стартует региональный грантовый конкурс социально значимых инициатив для НКО. Общий призовой фонд составит 50 млн рублей.