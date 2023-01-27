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НовостиОбщество27 января 2023 6:39

В Белгородской области определили победителей конкурса социально значимых инициатив

50 млн рублей за лучшие проекты получили 35 областных общественных организаций
Алексей СЕРГУНИН

Эти средства некоммерческие организации из Белгородской области смогут направить на реализацию своих социально значимых инициатив, помогая пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями. Также гранты помогут активистам в развитии собственных проектов по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни.

- Я уверен, что все эти средства пойдут только на добрые, нужные и правильные дела,- подчеркнул глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

На конкурс от общественных организаций поступило 338 заявок, что почти на 100 заявок больше, чем в прошлом конкурсе.

Среди поддержанных социальных инициатив оказался проект Белгородского отделения Красного Креста, который оказывает поддержку незащищенным категориям населения. В 2023 году организации выделено 15 млн рублей. Также проекты восьми некоммерческих организаций, направленные на поддержку детей с инвалидностью, получили финансирование более шести млн руб. Бесплатную психологическую помощь на территории Белгородской области за счёт региональной субсидии будет оказывать Ассоциация психологов Белгородской области «Свет Белогорья».

Уже в апреле 2023 года в регионе вновь стартует региональный грантовый конкурс социально значимых инициатив для НКО. Общий призовой фонд составит 50 млн рублей.