27 января в Белгородской области будет туманно

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 января на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем от -4 до +1 градуса. В Белгороде ночью 8-10 градусов ниже ноля, днем от 0 до -2 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.