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НовостиСпорт26 января 2023 19:31

Белгородские гандболисты во второй раз уступили «Воронежу»

Самым полезным у нас стал Игорь Неклюдов (восемь очков)
Алексей СЕРГУНИН
После этого поражения подопечные Сергея Крамского идут на шестом месте с 12 очками.

После этого поражения подопечные Сергея Крамского идут на шестом месте с 12 очками.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгороде состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» принимал ГК «Воронеж». После поражения в первой встрече 27:36 наши парни прибавили, но для реванша им этого не хватило. Итог повторного противостояния – 36:31 в пользу географических соседей.

В ТОП результативных игроков белгородцев вошли - Игорь Неклюдов (восемь очков), Виталий Стрельников, Дмитрий Калинин (по пять) и Дмитрий Симонов (четыре).

После этого поражения подопечные Сергея Крамского идут на шестом месте с 12 очками. Лидирует волгоградский «Каустик» (25). Теперь 3 и 4 февраля белгородцы дважды сыграют в Воронеже. Начало первой встречи в 17:30, второй – в 13:00.