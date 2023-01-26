Белгородец избил бывшую жену из-за 30 рублей

Мужчина не единожды поднимал руку на супругу. Фото: "КП" Архив

В отношении 40-летнего жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за избиение бывшей жены. Мужчина не первый раз допускает подобное правонарушение.

По предварительным данным, 19 января, между бывшими супругами произошел очередной конфликт. Злоумышленник встретил потерпевшую возле магазина. Женщина отказалась занять 30 рублей, которых не хватало мужчине на покупку спиртного. Подозреваемый отреагировал агрессивно и снова ударил женщину по лицу.

Санкции статьи, инкриминируемой белгородцу, предусматривают наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста на срок до 3 месяцев.