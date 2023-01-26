Полиция установила местонахождение пропавшей белгородки

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сотрудникам полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение 69-летней жительницы Белгородского района.

Как сообщалось ранее, пенсионерка ушла из дома во вторник, 24 января. До сегодняшнего дня родные не знали, где она находится и не могли с ней связаться.

В настоящее время женщину опрашивают сотрудники правоохранительных органов. По данным оперативников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.