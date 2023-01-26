Белгородская пенсионерка «отдала» другу по переписке 700 тысяч рублей

Белгородка перечислила мошеннику больше 700 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгородского района обратилась 60-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что у нее обманом похитили деньги.

По предварительным данным, летом прошлого года женщина в соцсети познакомилась с мужчиной, который представился иностранным гражданином. У белгородки завязалась переписка со злоумышленником, который якобы находится с благотворительной миссией в зарубежной командировке. Воспользовавшись доверчивостью женщины, «иностранец» под разными предлогами просил у нее деньги.

Пенсионерка с июля по ноябрь 2022 года перечисляла на указанные мужчиной счета различные суммы. При этом имена получателей всегда были разными и не совпадали с именем ее друга по переписке. Сотрудники банка в одном из случаев пытались предупредить белгородку о мошенниках, однако женщина настояла на переводе. В общей сложности она перечислила злоумышленнику 708 тысяч рублей. При этом большую часть суммы женщина взяла в кредит. Об обмане пенсионерка догадалась, когда ее собеседник, получив отказ, удалился из переписки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции призывают граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета.