В Белгороде пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

фото: с сайта минспорта Белгородской области.

Хоть снега этой зимой белгородцы так и не дождались, это не повод отменять лыжные забеги. ХLI Открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоится в Белгороде 11 февраля.

Подать заявку на участие можно до 7 февраля в электронной форме, сообщили в министерстве спорта Белгородской области. Соревнования пройдут на велолыжероллерной трассе «Олимпия». К участию в Соревнованиях допускаются все желающие граждане Российской Федерации и иностранных государств, имеющие медицинский допуск для участия в соревнованиях.

В соревновании предусмотрены несколько дистанций: 1, 3 и 10 километров. Передвигаться можно свободным стилем. В прошлом году в гонке приняли участие более 3 тысяч белгородцев.