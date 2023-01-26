Белгородское село Муром попало под обстрел ВСУ

Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте происшествия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 26 января, село Муром Шебекинского городского округа подверглось очередному обстрелу со стороны Украины. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела, - написал глава региона в своем телеграм-канале.