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НовостиПолитика26 января 2023 12:41

Белгородское село Муром попало под обстрел ВСУ

Половина населенного пункта осталась без электричества
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте происшествия.

Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте происшествия.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 26 января, село Муром Шебекинского городского округа подверглось очередному обстрелу со стороны Украины. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела, - написал глава региона в своем телеграм-канале.