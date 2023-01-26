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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:15

В Белгородской области за сутки выявлено 734 нарушения ПДД

280 белгородцев переходили дорогу в неустановленном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки 136 водителей не предоставили преимущества пешеходам.

За сутки 136 водителей не предоставили преимущества пешеходам.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки сотрудники ГАИ выявили 734 нарушения ПДД. 136 водителей не предоставили преимущества пешеходам. А пешеходы в свою очередь 280 раз перешли дорогу в неположенном месте. В отношении и тех, и других составлены административные материалы.

Отстранены от управления 7 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 3 ранее лишенных права управления. В отношении 1 автомобилиста решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное вождение подшофе.

13 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Кроме того, выявлено 53 водителя, управлявших технически неисправными транспортными средствами, и 19 автомобилистов, допустивших проезд на запрещающий сигнал светофора.