Белгородцы могут стать участниками «Моста Памяти» в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве

Белгородцы также могут поделиться фотографиями участников Сталинградской битвы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Одно из важнейших событий истории страны - 80-летие Победы в Сталинградской битве будет отмечаться 2 февраля во всех регионах Российской Федерации. На 1 и 2 февраля 2023 года запланирован масштабный историко-патриотический проект «Мост Памяти», который разработал творческий коллектив АНО Волгоградской области «Центр реализации культурных проектов «Связь времен».

Уже стартовала акция по сбору фотографий участников Сталинградской битвы, которые будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде. Белгородцы также моугт загрузить фотографии и документы на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк России» polkrf.ru с пометкой «Участник Сталинградской битвы», либо прислать их на адрес электронной почты geroi-stalingrada@mail.ru

Аудиовизуальные произведения искусства будут показаны на зданиях, сооружениях, расположенных в разных частях Волгограда от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда, образуя символический «Мост Памяти» с использованием современного оборудования.