Белгородка украла со счета пенсионера 23 тысячи рублей

За кражу денег с чужой карты белгородка может сесть на 6 лет. Фото: "КП" Архив

С заявлением о пропаже денег с банковской карты в полицию обратился 73-летний житель областного центра. Правоохранители установили личность подозреваемой в преступлении. Ею оказалась 43-летняя белгородка.

По предварительной информации, женщина какое-то время помогала пенсионеру по хозяйству. В один из дней злоумышленница взяла с тумбочки телефон хозяина квартиры и с помощью мобильного банка перевела на счет своей свекрови порядка 23 000 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За содеянное белгородка может лишиться свободы на шесть лет.