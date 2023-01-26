Белгородец спросил губернатора, как действовать в случае ДТП с военной машиной

Житель Белгорода рассказал главе региона во время прямого эфира о том, что военный автомобиль врезался в его транспортное средство и просто уехал с места ДТП. По словам белгородца, виновники аварии даже не поинтересовались состоянием пострадавших.

Горожанин объяснил, что он ехал вместе с семьей. Водитель и пассажиры не пострадали, но машина получила повреждения. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Со слов белгородца сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, не смогли урегулировать вопрос.

Вячеслав Гладков заверил, что проблема должна решаться согласно закону. Глава региона посоветовал обратиться в региональную военную прокуратуры.

- Если автомобиль военный, это не говорит о том, что виновато Министерство обороны. Есть конкретный водитель. Если он нарушил правила, то должен отвечать по закону, - сказал губернатор.