Полиция просит содействия в поисках пропавшей белгородки

Нина Стащенко пропала 24 января. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области разыскивают 70-летнюю местную жительницу.С заявлением о е пропаже обратились родные. Женщина ушла из дома 24 января и до сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не известно.

ОМВД России по Белгородскому району просит содействия в поиске Стащенко Нины Васильевны, 21.11.1953 года рождения. Известно. Что пенсионерка была одета в пальто коричневого цвета, розовую шапку и синие сапоги.

Приметы: рост 160 см, волосы русые.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам: 8 (4722) 51-77-16, 51-46-16, 8-999-421-06-42 или 02.