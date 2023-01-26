В Белгороде дорабатывают мобильное приложение с картой укрытий

приложение будет доступно для скачивания в ближайшее время. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородка обратилась к главе региона с предложением о разработке мобильного приложения с картой укрытий во время вечернего прямого эфира 25 января. По инициативе женщины, программа для гаджета могла бы определить местоположение пользователя и проложить маршрут до ближайшего убежища.

Губернатор ответил, что приложение дорабатывается и уже в ближайшие две недели будет доступно для скачивания.

- На самом деле, у нас этот формат уже есть, но требует небольшой доработки. Сейчас министр цифрового развития Евгений Мирошников и мэр Белгорода Валентин Демидов уже занимаются приложением. Просят от семи до 14 дней на корректировку. Надеюсь, что результат будет хорошим, - сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, интерактивную карту Белгорода с отмеченными на ней укрытиями разместили 28 ноября.