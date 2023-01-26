В Белгороде определили лучшее оформление к новогодним праздникам

Победители получили денежные премии. Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Мэрия назвала победителей конкурса по лучшему оформлению к новогодним праздникам. Среди самых оригинальных и красочных - горожане, школы, детские сады и предприятия.

Призовые места решили поощрить денежными премиями. За первое место положено 40 тысяч рублей, за второе и третье — 30 и 15 тысяч рублей соответственно.

В номинации «Волшебные сказки и зимние сны» выиграли школа № 41, Центр образования № 1 и школа № 35. В номинации «Ёлок много не бывает» победителями стали детсад № 25, школа № 10 и детский сад № 87 «Кораблик».

В номинации «Зимние узоры» награды достались Ольге Украинской с 5 Августа, 29б, Елене Супрун с Некрасова, 64 и Наталье Протасенко с Костюкова, 63. Также горожане получили премии в номинации «Новый год в моем окне».

Кроме того, отдельные награды получили управляющие компании за украшение дворов, а также предприятия. В общем на премии из городского бюджета выделили 705 тысяч рублей.