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НовостиОбщество26 января 2023 6:44

Губернатор прокомментировал появление президента Украины на экранах телевизоров в Белгороде

Гладков сообщил о попытке диверсии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Фото: "КП" Архив

Напомним, вчера днем, 25 января, в эфире нескольких телеканалов Белгородской области неожиданно появился президент Украины Владимир Зеленский. Правда, картинка довольно быстро сменилась на ту, что и должна была быть.

Во время вечернего прямого эфира в тот же день губернатор Белгородской области прокомментировал эту ситуацию.

- Насколько я знаю, была совершена попытка диверсии. Наши противники зашли с сигналом через спутник, поэтому в телевизорах появилось такое выступление. Но наши технические специалисты быстро отреагировали, сейчас принимаются все меры, чтобы такое больше не повторилось. Нас такими вещами не запугать, - отметил Вячеслав Гладков.

В региональном правительстве инцидент объяснили «несанкционированной заменой телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса». Сейчас устанавливаются причины произошедшего.