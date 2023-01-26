Белгородцы рассказали губернатору о запредельных ценах на огурцы

Губернатор посоветовал, где купить огурцы дешевле. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 25 января белгородцы возмутились высокими ценами на огурцы в областном центре – стоимость за килограмм достигает 650-700 рублей. Глава региона отметил, что не может повлиять на ценообразование во всех торговых точках, а также посоветовал, где купить овощи подешевле.

- Да, действительно, в некоторых магазинах огурцы продаются за 700 рублей. Но самые дешевые можно приобрести на Центральном рынке: там их цена за килограмм — 65 рублей. Да, они немного поменьше, может, пупырышков нет красивых, но за такую цену купить огурцы можно. По 199 рублей продаются в «Пятерочке», «Ленте». Цена разная, установить одну я права не имею. Сейчас еще нет тепличных огурцов, поэтому нехорошие люди подняли цены, - пояснил Гладков.

В свою очередь на жалобы жителей Белгорода о стоимости огурцов отреагировали в городской администрации. Там сообщили, что белгородская прокуратура проверит законность повышения цен.