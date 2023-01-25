Белгородские хоккеисты проиграли худшей команде НМХЛ

Куряне из трех побед за два сезона в лиге чаще всего (дважды) обыграли как раз белгородцев. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске повторный матч провели два аутсайдера восточной конференции – местный «Сокол» и МХК «Белгород». Добившись днем ранее рекордного в текущей кампании успеха (9:2), наши земляки умудрились проиграть абсолютно худшей команде НМХЛ, не забросив ни одной шайбы – 0:3. Отметим, что куряне из трех побед за два сезона в лиге чаще всего (дважды) обыграли как раз белгородцев. 29 октября 2022 года куряне победили на льду губкинского «Кристалла» – 4:2.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (45) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). У «Белгорода» в активе 17 очков и предпоследнее 10-е место. Теперь 4 и 5 февраля команда Андрея Романова сыграет в Новочебоксарске с местным «Соколом». Начало встреч в 17:00.