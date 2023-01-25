Волейбольный клуб «Белогорье» довел победную серию до пяти матчей

После 19-ти туров наши волейболисты занимают пятое место с 35 очками. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Туле состоялся матч 19-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в ранге хозяев площадки встречалось с «Нефтяником» из Оренбурга. Номинальные гости на одном уровне провели все три партии, не сумев навязать борьбу «львам». Итоговый счет – 25:20, 25:18, 25:19 и суммарные 3:0 в пользу «Белогорья».

Это уже восьмая кряду победа белгородского клуба в очных встречах (с учетом Кубка России). В последний раз «львы» уступали южноуральцам 4 апреля 2021 года (1:3).

После 19-ти туров наши волейболисты занимают пятое место с 35 очками. Лидируют казанский «Зенит» (55 баллов), питерский «Зенит» (54) и московское «Динамо» (49). Теперь 29 января в Новокуйбышевске «Белогорье» сыграет с «Новой» (15-е место, восемь очков). Начало встречи в 16:00.