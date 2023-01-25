В 2023 году в Белгородской области массово запустят единый платежный документ для родителей

Единый платёжный документ поможет родителям избавиться от бумажных квитанций, которые выписываются на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках проекта станет возможна оплата всех социальных услуг дошкольного, школьного и дополнительного образования ребёнка (услуги школьного питания, посещение детского сада, детского лагеря, музыкальных и спортивных секций и т. д.) в электронном виде одной квитанцией.

В данный момент в тестовом режиме ЕПД внедрён в двух дошкольных учреждениях – детском саду № 16 г. Белгорода и Сретенском детском саду Яковлевского горокруга. Сейчас воспользоваться возможностями единого платёжного документа могут порядка 300 родителей. Онлайн-оплата услуг («Родительская плата») доступна в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи».

Система собирает все начисления за услуги в сфере образования в личном кабинете родителя или законного представителя, а также ведёт учёт платных услуг в одном месте. ЕПД не только упростит работу с платёжными документами, но и позволит родителям оценивать качество оказанных услуг.

- Сейчас мы готовимся к запуску ЕПД в массовую эксплуатацию, - уточнил первый заместитель губернатора Белгородской области – министр цифрового развития Евгений Мирошников. - В первую очередь, к системе будут подключены дошкольные учреждения тех районов и городских округов, где обучение ведётся в очном формате. В числе первых – Ракитянский, Корочанский районы, Губкинский городской округ. Далее постепенно будем присоединять остальные. Затем уже начнём запускать в школах. К слову, со стороны родителей воспитанников пилотных учреждений уже поступило немало положительных отзывов о едином платёжном документе. Ранее им приходилось хранить кипу бумаг, а сейчас всё собрано в одном месте с возможностью контроля и учёта всех платёжек.