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НовостиОбщество25 января 2023 13:53

В 2023 году в Белгородской области массово запустят единый платежный документ для родителей

Сейчас он тестируется на базе двух дошкольных образовательных учреждений
Алексей СЕРГУНИН

Единый платёжный документ поможет родителям избавиться от бумажных квитанций, которые выписываются на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках проекта станет возможна оплата всех социальных услуг дошкольного, школьного и дополнительного образования ребёнка (услуги школьного питания, посещение детского сада, детского лагеря, музыкальных и спортивных секций и т. д.) в электронном виде одной квитанцией.

В данный момент в тестовом режиме ЕПД внедрён в двух дошкольных учреждениях – детском саду № 16 г. Белгорода и Сретенском детском саду Яковлевского горокруга. Сейчас воспользоваться возможностями единого платёжного документа могут порядка 300 родителей. Онлайн-оплата услуг («Родительская плата») доступна в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи».

Система собирает все начисления за услуги в сфере образования в личном кабинете родителя или законного представителя, а также ведёт учёт платных услуг в одном месте. ЕПД не только упростит работу с платёжными документами, но и позволит родителям оценивать качество оказанных услуг.

- Сейчас мы готовимся к запуску ЕПД в массовую эксплуатацию, - уточнил первый заместитель губернатора Белгородской области – министр цифрового развития Евгений Мирошников. - В первую очередь, к системе будут подключены дошкольные учреждения тех районов и городских округов, где обучение ведётся в очном формате. В числе первых – Ракитянский, Корочанский районы, Губкинский городской округ. Далее постепенно будем присоединять остальные. Затем уже начнём запускать в школах. К слову, со стороны родителей воспитанников пилотных учреждений уже поступило немало положительных отзывов о едином платёжном документе. Ранее им приходилось хранить кипу бумаг, а сейчас всё собрано в одном месте с возможностью контроля и учёта всех платёжек.