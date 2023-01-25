Облитый борщом белгородец ударил сожительницу кастрюлей по голову

В конце декабря в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью с травмой головы обратилась 41-летняя женщина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе проверки информация подтвердилась. 46-летний уроженец Корочанского района был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По предварительным данным, во время обеда женщина не удержала в руках и уронила на пол кастрюлю с борщом, облив сожителя и залив всю кухню. Мужчина подобрал кастрюлю и в порыве гнева ударил сожительницу по голове. Согласно заключению медиков, здоровью женщины причинен легкий вред.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.