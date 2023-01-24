Вячеслав Гладков прокомментировал «замалчивание» обстрелов белгородских территорий на федеральных каналах

Губернатор опроверг информацию о замалчивании обстрелов Белгородской области федеральными СМИ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области прокомментировал возмущения белгородцев о «замалчивании» новостей об обстрелах региона на федеральных каналах. Глава региона сослался на редакционную политику.

Во время вечернего эфира в понедельник, 23 января, главе региона поступил вопрос от местного жителя о том, почему известные каналы не всегда транслируют ежедневные хлопки в небе. Вячеслав Гладков пояснил, что вопрос не в его компетенции.

- Это немножко не мой, наверное, уровень, на это я повлиять не могу. То, что на некоторых телеканалах в полном объеме не предоставляется информация, наверное, есть у каждого канала политика, в соответствии с которой эта информация распространяется. Не соглашусь, что какая-то информация замалчивается ни в коем случае. Вы видите, что вся информация, которая происходит в связи с обстрелами, она максимально доводится как до жителей, так и по всей стране, - прокомментировал Гладков.