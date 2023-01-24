В ночь на 25 января в Белгородской области похолодает до -12 градусов

Будет облачно без существенных осадков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра, 25 января в Белгородской области будет облачно без осадков. Температура воздуха на территории региона по-прежнему будет ниже ноля. Ночью от 7 до 12 градусов мороза. Днем потеплеет – от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

В областном центре ночью 8-10 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов со знаком минус.

Региональное МЧС рекомендует белгородцам соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101".