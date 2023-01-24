В белгородском селе Бершаково ночью сгорел ФАП

фото: телеграм-канал Андрея Иконникова.

Министр здравоохранения Белгородской области сообщил о том, что в селе Бершаково Шебекинского городского округа ночью 23 января сгорел ФАП.

- Слава богу, никто не пострадал — пожар случился ночью из-за короткого замыкания. Оценил ситуацию лично. Сейчас разбираем объект, - написал чиновник в телеграм-канале.

Из-за происшествия местные жители без помощи люди не остались — медицинские работники принимают в этом же селе. Андрей Иконников отметил, что до конца года в населенном пункте постараются возвести новый фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, в этом году сюда направят мобильный комплекс в помощь специалистам.