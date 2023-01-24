В Белгородском районе заканчивают строительство засечной черты

Рабочие на это направление в Белгородском районе уже не понадобятся. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямого эфира 23 января к главе Белгородского района Владимиру Перцеву обратился местный житель с вопросом о подработке на строительстве засечной черты. Чиновник сообщил, что в приграничном муниципалитете заканчиваются работы по возведению линии обороны. В связи с этим в ближайшее время рабочие на это направление уже не понадобятся.

- Я благодарен, что у нас так много желающих. Но на территории Белгородского района работы этого направления, в принципе, заканчиваются, - сказал Перцев.

На каком этапе строительства находятся оборонительные линии в других муниципалитетах, неизвестно.