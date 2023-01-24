Белгородцам напоминают: важно передавать показания счетчиков вовремя

Чтобы цифры в квитанции не стали неприятным сюрпризом, потребителям рекомендуют соблюдать простые правила. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

О данных прибора учета электроэнергии сбытовую компанию необходимо информировать с 28 по 31 число каждого месяца (для жителей домов, подконтрольных УК «Новая жизнь» и УК № 4 - с 23 по 25 число). Если абонент не передает показания, пункт 59 Правил предоставления коммунальных услуг обязывает поставщика начислить ему плату за электроэнергию по среднемесячному объему потребления, а начиная с четвертого месяца – применить при расчетах норматив потребления.

Способов передачи показаний существует несколько, поэтому каждый абонент может выбрать удобный для себя. Помимо звонков операторам Контакт-центра, это можно сделать через личный кабинет сайте белгородэнергосбыт.рф, при помощи мобильного приложения BelPay, чат-бота в мессенджере Telegram.

По статистике, развитие технологий – большая помощь абоненту. В 2022 году через дистанционные сервисы было передано более 813 тысяч показаний приборов учета. Растет и число обращений посредством голосового помощника: если 3 года назад для передачи показаний роботу по телефону 8 (4722) 77-08-49 позвонили 44 тысячи раз, то в прошлом году – в 3,5 раза больше. За последний год число сторонников передачи показаний с помощью голосового помощника увеличилось на 41 % - в среднем в месяц робот поставщика принимает 13 тысяч показаний. Кстати, сделать это можно 24 часа в сутки.

Потребителям напоминают: передача показаний приборов учета ресурсов – важный процесс. И если делать все вовремя, то неприятных сюрпризов и неожиданных трат станет гораздо меньше.