В Белгородской области учителей заставляют выдавать коньки на выходных

Во время вечернего прямого эфира 23 января жительница Белгородской области пожаловалась губернатору на то, что в Старом Осколе учителей заставляют в выходные дни выдавать коньки на новом катке. При этом «подработка» происходит на безвозмездной основе.

- Новый каток — это, конечно, хорошо для жителей Старого Оскола. Но почему коньки должны выдавать педагоги города до 22:00 в выходные дни на благотворительность города? Деньги потрачены, а работников не нашлось — очень удобно обойтись бесплатным трудом, - написала женщина.

Вячеслава Гладкова возмутила эта информация. Глава региона посоветовал женщине обратиться с заявлением в прокуратуру.

- Читаю какой-то ужас. Волосы практически шевелятся на голове, потому что такого точно не должно быть. Если вас кто-то заставляет выполнять несвойственную работу, тем более если вы учитель, которую не оплачивают, сразу пишите письмо в прокуратуру, - ответил губернатор.