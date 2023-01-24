На восстановление белгородских лесов в 2022 году направили больше 5 миллионов рублей

Запас семян лесных растений сформирован также сверх плана. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская область в 2022 году на реализацию проекта Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» получила более 5 миллионов рублей федерального бюджета, в том числе:

– на увеличение площади лесовосстановления – около 4,7 млн рублей;

– на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления – 319 тысяч рублей.

Планировалось посадить сеянцы и саженцы с открытой и закрытой корневой системой на площади 74,3 га, а также сформировать запас семян - 17,808 тонн. По результатам к концу года показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» перевыполнен – 280,81%. Сеянцы и саженцы посажены на площади 83,4 га, запас семян лесных растений сформирован также сверх плана – в объеме 20,038 тонн.