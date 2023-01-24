В Белгородской деревне появится передвижная баня для военных

Белгородка попросила губернатора помочь с предоставлением передвижной бани для военнослужащих. Фото: pixabay.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона. Женщина рассказала, что в одном из населенных пунктов Белгородской области разместили военнослужащих. У солдат есть все необходимое, однако им негде искупаться – до ближайшей бани далеко добираться. С общественным транспортом проблемы, а таксисты берут слишком дорого. Белгородка попросила губернатора помочь с предоставлением передвижной бани для военнослужащих.

Глава региона пообещал разобраться в вопросе.

- Все необходимое стараемся делать для наших парней. Дал поручение, постараемся Вас найти и, конечно же, окажем помощь, - сказал Гладков.