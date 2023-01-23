24 января в Белгородской области похолодает до -11 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 24 января на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов ниже ноля, днем от 0 до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Владельцам газовых колонок специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.