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НовостиНедвижимость23 января 2023 11:17

Шесть новых скважин водоснабжения построят в Белгородской области в 2023 году

Проекты прошли государственную экспертизу
Алексей СЕРГУНИН
Улучшение качества воды почувствуют более пяти тысяч жителей.

Улучшение качества воды почувствуют более пяти тысяч жителей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Завершено проектирование гидротехнических объектов производительностью от 10 до 25 кубометров в час. Идёт подготовка к строительству. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

До конца года скважины будут построены в селе Журавка Прохоровского района, ивнянских Покровке и Черенове, Стригунах Борисовского района и Купино Шебекинского городского округа. Улучшение качества воды почувствуют более пяти тысяч жителей.

Отметим, что скважины будут обустроены в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области».