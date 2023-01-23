Шесть новых скважин водоснабжения построят в Белгородской области в 2023 году

Улучшение качества воды почувствуют более пяти тысяч жителей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Завершено проектирование гидротехнических объектов производительностью от 10 до 25 кубометров в час. Идёт подготовка к строительству. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

До конца года скважины будут построены в селе Журавка Прохоровского района, ивнянских Покровке и Черенове, Стригунах Борисовского района и Купино Шебекинского городского округа. Улучшение качества воды почувствуют более пяти тысяч жителей.

Отметим, что скважины будут обустроены в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области».