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НовостиОбщество23 января 2023 10:31

27 бывших общежитий отремонтировали в Белгородской области в 2022 году

Еще в одном продолжают вестись работы
Алексей СЕРГУНИН

В 2022 году в Белгородской области выполнялся капитальный ремонт 28 многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий: 26 из них были изначально предусмотрены программой капремонта на начало года, а два дома были добавлены в программу по результатам рабочих поездок губернатора. Бюджет программы в 2022 году - почти 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона

В настоящее время работы завершены в 27 многоквартирных домах. В бывшем общежитии в Валуйках на улице Космонавтов работы не закончены. Этот дом был включен в программу капитального ремонта как дополнительный объект. Срок завершения работ - 15 мая 2023 года.

- Главам муниципалитетов поручаю в течение текущего года обратить внимание на дворовые территории общежитий, капитально отремонтированных в прошлом году. Муниципалитетам необходимо взять на себя благоустройство дворов. В частности, речь идёт об укладке асфальта, обустройстве детских и спортивных площадок. При этом все решения должны обязательно согласовываться с жителями. Через две недели жду план работ, - дал поручение губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.