В Белгородской области на ремонт электросетевого оборудования направят 925 миллионов рублей

фото: пресс-служба Белгородэнего.

В этом году белгородские энергетики отремонтируют 171 км ЛЭП различных классов напряжения, в том числе 39 км сетей 35-110 кВ, а также 793 трансформаторные подстанции 6-110 кВ, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистят 532 га воздушных ЛЭП.

Ремонт и техническое обслуживание оборудования запланированы на 184-х высоковольтных подстанциях. На питающих центрах энергетики выполнят ремонт секций шин, линейных и шинных разъединителей, выключателей 6-110 кВ, порталов.

Капитальный ремонт с заменой изоляторов, провода, установкой противозащитных устройств и расчисткой трасс от древесно-кустарниковой растительности запланирован на 33 высоковольтных линиях электропередачи 35-110 кВ. Наиболее протяженными станут участки линий Алексеевка – Айдар, Старый Оскол – Цемзавод, Красная Яруга – Ракитное, Короча – Анновка.

- Программа технического обслуживания и ремонта направлена на подготовку энергооборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период. Свыше 90% объема планируем выполнить собственными силами, без привлечения подрядных организаций, в частности, весь ремонт линий и подстанций 0,4-10 кВ. Рассчитываем, что проведенные мероприятия позволят нам хорошо подготовиться к будущей зиме, не допустить длительных технологических нарушений и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в режиме среднего уровня реагирования, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.