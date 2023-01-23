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НовостиНедвижимость23 января 2023 8:01

113 станций водоподготовки установили в Белгородской области в 2022-м году

Еще 13 скоро введут в строй в Ровеньском районе
Алексей СЕРГУНИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав в утреннем обращении в соцсетях напомнил, что по региональной программе в минувшем году было установлено 113 станций водоподготовки. На завершающем этапе сейчас установка ещё 13 в Ровеньском районе. В 2023 году модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Белгородской области будет продолжена.

- Основные усилия будут сосредоточены на прокладке сетей, установке водонапорных башен, бурении скважин и, конечно, системе водоотведения, которая, как показала недавняя авария в Старом Осколе, требует особого внимания Белгородской области, - поделился планами Вячеслав Владимирович.