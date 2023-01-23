Белгородская область вошла в ТОП-5 российских регионов по объемам погрузки в 2022 году

Промышленного сырья погрузили 86,8 тысяч тонн (рост в 2,5 раза). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

РЖД представили ТОП-5 лидеров грузовых перевозок по сети среди российских регионов в 2022 году. Белгородская область заняла четвертое место в рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего на Белгородчине было погружено 44,6 млн тонн продукции промпроизводства, в том числе: железной руды – 38,3 млн тонн (-2,9% к показателю 2021 года), черных металлов – 3,3 млн тонн (+7,5%), цемента – 937,6 тыс. тонн (+7%), промышленного сырья – 86,8 тыс. тонн (рост в 2,5 раза), продуктов перемола – 31 тыс. тонн (+19,1%).