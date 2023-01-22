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НовостиПроисшествия22 января 2023 20:26

Над Белгородом сработала система ПВО

Оперативные службы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО.

Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вечером в воскресенье, 22 января, белгородцев встревожили громкие звуки в небе. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, - написал глава региона в своем телеграм-канале.