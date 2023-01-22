За год в Белгородской области 852 человека сменили имена

39 жителей других областей также сменили имя в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Право изменить свое имя (то есть полностью фамилию, собственно имя и отчество) закреплено за гражданами России на уровне закона. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе воспользоваться такой возможностью.

В Белгородской области за 2022 год изменили имя 852 человека. Из ник - 666 женщин и 186 мужчин, прописанных в регионе. В органы ЗАГС Белгородской области с этой же целью обратились также 39 жителей других областей.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, большая часть женщин решили переименовать себя в возрасте от 40 до 49 лет (168 человек), еще 141 представительница прекрасной половины человечества обратились в ЗАГС с этой целью с момента совершеннолетия до 24 лет. В этом же возрасте изменили имена и большинство мужчин – 87 человек.

Для сравнения, в 2021 году этим правом в Белгородской области воспользовались 826 человек.