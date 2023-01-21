Вячеслав Гладков рассказал о причине увольнения Антона Иванова

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира 20 января губернатор Вячеслав Гладков раскрыл причину увольнения бывшего мэра Антона Иванова. К главе региона обратились белгородцы с вопросом, когда наконец в районе ЖБК появится остановка общественного транспорта. Ее обещал установить еще бывший глава администрации областного центра.

- Почти год назад бывший мэр Антон Иванов обещал поставить жителям района ЖБК остановку между мясокомбинатом и мебельным комбинатом, потому что очень далеко ходить от Михайловского шоссе. Мучимся, ходим, надеемся на Вашу помощь, - написала белгородка. Белгорода

Губернатор прокомментировал ситуацию: «Поэтому мы и расстались с Антоном Александровичем — из-за большого количества невыполненных обещаний».

Вячеслав Гладков отметил, что уже поручил новому мэру Валентину Демидову разобраться в этом вопросе, и в ближайшее время тот доложит, в чем заключается проблема и когда можно будет ее решить.

- Если решение возможно, то сделаем максимально быстро, - ответил Гладков.