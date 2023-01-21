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НовостиСпорт20 января 2023 23:17

Белгородские гандболисты проиграли дома «Воронежу»

Самым полезным у нас стал Виталий Стрельников (шесть очков)
Алексей СЕРГУНИН
21 января в Белгороде состоится повторный матч. Начало в 13:00.

21 января в Белгороде состоится повторный матч. Начало в 13:00.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 20 января, в Белгороде состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» принимал ГК «Воронеж». Наши парни вели в счете вплоть до 15-й минуты (максимальный перевес достигал двух мячей), но уже после первого тайма гости добились ощутимого перевеса – 19:13. Увы, но и после перерыва они не сбавили оборотов – 17:14 и итоговые 36:27 в пользу «Воронежа».

В ТОП-5 результативных игроков белгородцев вошли - Виталий Стрельников (шесть очков), Иван Цуканов, Никита Бабкин (по четыре), Игорь Неклюдов и Дмитрий Симонов (по три).

После вчерашней игры подопечные Сергея Крамского идут на шестом месте с 12 очками. Лидирует волгоградский «Каустик» (24). Теперь сегодня, 21 января, в Белгороде состоится повторный матч. Начало в 13:00.