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НовостиОбщество20 января 2023 14:56

Александр Богомаз и Игорь Маковский обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области в 2023 году

Речь шла и о приграничных территориях
Источник:kp.ru
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Игорь Маковский отметил, что в районах электрических сетей, находящихся в непосредственной близости от границы, предпринят ряд специальных мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и защите труда специалистов энергокомпании. Их реализацию координирует оперативный Штаб компаний.

В условиях непростой обстановки в отдельных районах, брянские энергетики реализуют масштабные проекты в области дополнительных услуг, в числе которых модернизация транспортной инфраструктуры троллейбусного управления столицы области, обновление и строительство сетей наружного освещения, а также создание комфортной городской среды.

- Вне зависимости от внешней ситуации, наша компания в полной мере выполняет все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Брянской области. Слаженная работа с руководством области и районов позволяет оперативно реагировать на любые вызовы, реализовывать проекты по развитию электросетевого комплекса и расширять круг оказываемых энергокомпанией услуг на благо жителей региона, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Александр Богомаз отметил высокий уровень готовности к нештатным ситуациям и профессионализм брянских энергетиков.