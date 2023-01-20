В Белгородской области тело пропавшего мужчины нашли в колодце

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: "КП" Архив

В полицию Шебекинского горокруга 16 января обратился местный житель с заявлением о пропаже отца. Как выяснилось, мужчина проживал один. 13 января он ушел из дома в селе Ржевка и не вернулся.

По версии следствия, в этот день подозреваемый и убитый вместе распивали спиртное и между ними произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник взял нож и несколько раз ударил приятеля в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался. Испугавшись содеянного, подозреваемый спрятал тело погибшего в техническом колодце на территории домовладения, где его и обнаружили сотрудники полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение за убийство. Как сообщили в региональном следкоме, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.