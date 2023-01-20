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НовостиПроисшествия20 января 2023 14:03

Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по обстрелу белгородского села Карабаново

Один жилой дом полностью разрушен, еще в трех выбиты окна
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела села Карабаново Валуйского городского округа одни жилой дом полностью разрушен. Еще в трех частных домовладениях выбиты окна. Кроме того, поврежден один автомобиль.

- Пострадавших нет. Глава округа Алексей Дыбов и оперативные службы находятся на месте, - написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области.

Напомним, село Карабаново Валуйского городского округа попало под обстрел со стороны Украины 20 января. В результате происшествия никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.