Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по обстрелу белгородского села Карабаново

Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела села Карабаново Валуйского городского округа одни жилой дом полностью разрушен. Еще в трех частных домовладениях выбиты окна. Кроме того, поврежден один автомобиль.

- Пострадавших нет. Глава округа Алексей Дыбов и оперативные службы находятся на месте, - написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области.

Напомним, село Карабаново Валуйского городского округа попало под обстрел со стороны Украины 20 января. В результате происшествия никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.