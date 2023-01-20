Стало известно расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Белгородской области

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области определили даты проведения единых экзаменов для выпускников. Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.

По информации министерства образования региона, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 6 по 19 сентября.

Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам единым расписанием предусмотрено по два дня. Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, по информатике и ИКТ – 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются на компьютерах.

Экзамены по обязательным предметам установлены в едином расписании одними из первых, чтобы своевременно выдать аттестаты о среднем общем образовании.

Так, тест по русскому языку планируется провести 29 мая. Испытания по математике базового и профильного уровней состоятся в один день – 1 июня. Экзамены по истории и физике будут проводиться 5 июня, по обществознанию – 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части по иностранным языкам – 13 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).