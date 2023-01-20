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НовостиОбщество20 января 2023 12:04

Вячеслав Гладков сообщил о продлении «желтого» уровня опасности на территории Белгородской области

Он будет действовать еще до 4 февраля
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области еще на 15 суток пролили высокий «желтый» уровень террористической опасности. Мера связана с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Соответствующий документ подписан. «Желтый» уровень установлен с 17.00 часов 20 января 2023 года до 17.00 часов 4 февраля 2023 года. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Обо всех подозрительных вещах сообщайте сотрудникам правоохранительных органов.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.