В Белгороде в 2023 году откроется Ситуационный центр

Центр поможет правительству региона принимать более эффективные управленческие решения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Ситуационном центре будет обрабатывать данные разных сфер: транспорта, здравоохранения, туризма, ЖКХ, образования, государственных услуг и т.д. Специалисты проанализируют информацию, а полученные выводы помогут правительству региона принимать более эффективные управленческие решения, вовремя принимать необходимые меры и в том числе действовать на опережение.

- На следующей неделе мы планируем поездку в Тулу, где расположен один из самых образцовых ситцентров. Надеемся, опыт коллег поможет нам организовать деятельность на самом высоком уровне. Сейчас мы находимся в процессе строительства, работаем над внешней отделкой, – отметил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Уже не первый год в Белгородской области используют технологии big data. Ранее в рамках проекта интеллектуальной транспортной системы был запущен Центр организации дорожного движения, который позволяет контролировать транспортные потоки по всему региону, следить за работой светофорных объектов и оперативно ими управлять.