Участникам теробороны в Белгородской области могут сохранить зарплату во время обучения

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Многие участники отрядов самообороны – люди работающие. Поэтому депутаты обратились к работодателям с просьбой сохранить зарплаты сотрудникам на время обучения, сообщили в пресс-службе облдумы.

Добровольцы помогают силовикам патрулировать важные объекты жизнеобеспечения, а в случае ЧС их привлекут для защиты территории. Чтобы находиться в отрядах теробороны, определенные навыки. Участники проходят обучение по физической, военной подготовке, медицине. Причем некоторые работодатели не только отпускают сотрудников на обучение, но и сохраняют им заработную плату за этот период. Депутаты призвали все организации присоединиться к этой инициативе.